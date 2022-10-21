Мировое телеком сообщество во время голосования за лучшего технического директора 2022 в конкурсе Network X Awards избрало Владимира Лутченко.

Ведущий украинский оператор электронных коммуникаций Киевстар сообщает, что Владимир Лутченко, технический директор компании, стал победителем международного конкурса Network X`s Telco Executive of the Year.

Каждый год этот конкурс проводит международная компания Network X'S (Великобритания) с целью выявить лидеров мировой телеком индустрии. К соревнованию в номинации "Лучший технический директор года" приглашаются представители компаний мобильной, цифровой, фиксированной связи, облачных технологий. Список номинантов составляет жюри, но победителя выбирает телеком сообщество путем открытого голосования. В этом году на конкурс были выдвинуты технические директора телеком компаний из США, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Украины.

Объявляя о победе Владимира, организаторы конкурса подчеркнули: "Владимир признан лучшим техническим директором среди его коллег по телеком отрасли. Его решимость поддерживать работу сетей связи, а также мужество его сотрудников из Киевстара, обеспечили в Украине необходимые коммуникации. Построение жизнестойкой сети и своевременное проведение необходимых ремонтных работ дали возможность украинцам оставаться на связи даже в угрожающих условиях".

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Как отметил президент "Киевстара" Александр Комаров, "в это беспрецедентное для Украины время мы гордимся тем, что Киевстар смог сохранить и обеспечить для людей жизненно важные услуги связи и интернета. Благодаря Владимиру и его команде 93% телеком сети компании работает в обычном режиме, и мы не только восстанавливаем то, что разрушено, но и развиваемся, строим новые объекты связи, помогаем стране преодолевать вызовы военного времени".

Владимир Лутченко возглавил техническое направление Киевстара в октябре 2021 года. Под его руководством был осуществлен комплекс технических мероприятий, которые позволили обезопасить телеком инфраструктуру компании от угроз войны. Уже в 2022 году его команда осуществила строительство 439 новых LTE базовых станций, модернизировала 6200 действующих базовых станций для увеличения скорости мобильного интернета, обеспечила связью и интернетом 1280 бомбоубежищ по всей Украине и более 600 модульных домов для вынужденных переселенцев. Также на счету Владимира – организация технических мероприятий по защите сети от фишинга и DDoS атак, количество которых возросло во время полномасштабного вторжения россии в Украину до 200%, в сравнении с прошлым годом.

"Возможность поддерживать связь с людьми – это честь, и я очень благодарен своим коллегам по индустрии и телеком сообществу за то, что они выбрали меня для этой награды. Моей лучшей команде с Киевстара я хотел бы выразить свою признательность за огромную работу, которую вы все сделали ради поддержки работы мобильных сетей, функционирующих по всей Украине в таких опасных условиях", - отметил Владимир Лутченко.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, услуги по организации киберзащиты, а также решения Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Киевстар активно помогает абонентам, обществу и стране преодолевать трудности военного времени. В 2022 году компания перечислила благотворительным фондам 104 млн грн помощи на решение гуманитарных потребностей, предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в сумме эквивалентной 563 млн грн, за свой счет подключает к скоростному интернету бомбоубежища и модульные дома для переселенцев. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и выделил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

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