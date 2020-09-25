В ведомстве также отметили, что всяческие толкования условий этих выплат как якобы «введение каких-то штрафов» абсолютно манипулятивны и политизированы.

Около четверти миллиарда гривен дополнительного вознаграждения будет выплачено украинским военнослужащим, сдерживающим вооруженную агрессию России на Донбассе.

Как сообщили в Департаменте стратегических коммуникаций Министерства обороны, 25 сентября вступил в силу соответствующий приказ ведомства № 330 от 16 сентября.

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Он был издан во исполнение постановления правительства от 29 июля 2020 года №741. Документом предусмотрено введение нового дополнительного вознаграждения с 27 июля 2020 года для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые непосредственно участвуют в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

По предварительным расчетам Департамента финансов Министерства обороны, уже за июль-август 2020 года в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ и ГССТ будет выплачено около 250 млн гривень, — сказал министр обороны Андрей Таран и отметил, что оно осуществляется дополнительно ко всем выплатам, которые получают эти военнослужащие.

Таран также заверил, что на текущий 2020-й год необходимыми средствами для выплаты этого вознаграждения ведомство обеспечено.

В Минобороны уточнили, что перечень воинских частей (подразделений), в которых осуществляется выплата этого вознаграждения, утверждается главнокомандующим ВСУ. Условия выплаты определены с учетом позиции руководства операции Объединенных сил и Генерального штаба, а также существующей практики реализации мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны ВСУ.

В частности, аналогичный порядок применяется при выплате военнослужащим денежного довольствия за соответствующий месяц.

В Минобороны также подчеркнули, что указанный приказ «никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии разграничения». «Всяческие толкования условий этих выплат как якобы «введение каких-то штрафов» абсолютно манипулятивны и политизированы», - заявили в ведомстве.

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Автор: Светлана Закелова