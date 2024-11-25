Выходить из военного положения надо очень осторожно, заявил Емец.

После завершения боевых действий Украина может не отменить военное положение, а перейти к его "квазиформату". Такое мнение высказал депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Выходить из снятия военного положения нам надо очень осторожно. На данный момент то законодательное поле, которое существует, дает больше вопросов, чем ответов. Выходим мы из военного положения, и тогда возникает вопрос: сотни тысяч военнослужащих должны быть демобилизованы – готово ли государство на это пойти в одномоментном формате?" – заявил он в эфире Новини.Live.

Также возникает вопрос границ, подчеркнул депутат.

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"По законодательству запрещается запрещать передвигаться гражданину в том числе и за пределы украинского государства. Когда снимается военное положение со всеми своими предусмотренными Конституцией ограничениями прав человека, возникает вопрос границы. Понятно, что будет, скорее всего, сформирован некий квазиформат военного положения", – считает Емец.

Война в Украине: это стоит знать

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что завершение войны невозможно без членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. По ее словам, это принципиальная позиция.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины. Он отметил, что в январе 2025 года миссия НАТО в Висбадене возьмет на себя координацию западной военной поддержки Украины.

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