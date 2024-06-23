Россия не использует тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой. Об этом в интервью The Philadelphia Inquirer сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов.
"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая польза от этого? У нас нет большого скопления войск, для которого было бы уместно такое ядерное оружие. И пробить дыры в наших рубежах обороны возможно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина", - сказал разведчик.
Он добавил, что красные линии Путина по Крыму много раз пересекались, "когда Украина обстреливала там британские ракеты по базам, и ничего не произошло".
"Если есть хоть какой-то шанс убедить Путина, что он не может победить, он может заключаться в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом невозможным", - отметил Буданов.
По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, потому что "у нас нет другого выхода, как вернуть оккупированное, иначе военное положение будет длиться вечно".