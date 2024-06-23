По словам главного украинского разведчика, Россия не использует тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой.

Россия не использует тактическое ядерное оружие, если контроль над Крымом окажется под угрозой. Об этом в интервью The Philadelphia Inquirer сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какая польза от этого? У нас нет большого скопления войск, для которого было бы уместно такое ядерное оружие. И пробить дыры в наших рубежах обороны возможно обычными средствами ведения войны. Кроме того, использование ядерного оружия приведет к большим политическим рискам для Путина", - сказал разведчик.

Он добавил, что красные линии Путина по Крыму много раз пересекались, "когда Украина обстреливала там британские ракеты по базам, и ничего не произошло".

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"Если есть хоть какой-то шанс убедить Путина, что он не может победить, он может заключаться в том, чтобы сделать контроль Москвы над Крымом невозможным", - отметил Буданов.

По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, потому что "у нас нет другого выхода, как вернуть оккупированное, иначе военное положение будет длиться вечно".