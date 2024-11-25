В Берлине состоялась встреча министров обороны пяти стран-членов НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины.

Как передает Reuters, это заявление прозвучало после его встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине. Министры обсудили усиление безопасности в Европе после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Писториус добавил, что в январе миссия НАТО в Висбадене возьмет на себя координацию западной военной поддержки Украины. "Нашей целью должно быть предоставление Украине возможности действовать с позиции силы", - сказал он.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что европейские страны должны действовать более скоординировано и "стремиться к большему, чтобы быть хорошим партнером для США":

"Мы обязаны сегодня четко сказать - Европа должна увеличить свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего, когда речь идет о ее собственной безопасности. Без увеличения расходов, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, все это - ничто".

Выборы в США

Напомним, на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки победил бывший американский лидер Дональд Трамп. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Европейские политики начали готовиться к его победе заранее. По данным СМИ, они разрабатывали сценарии избежания торговой войны и подготовки к различным ситуациям в сфере безопасности.

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