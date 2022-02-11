По словам министра Федорова, запуск новых услуг в приложении - вопрос времени и законодательства.

В приложении "Дія" в будущем могут появиться услуги органов регистрации актов гражданского состояния. Речь идет, в частности, о получении копии свидетельства о рождении и копии свидетельства о браке.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что один визит для того, чтобы подать заявление или расписаться, все же нужно будет сделать.

"Один визит нужно будет точно сделать. Есть закон, регулирующий процесс бракосочетания. Мы приняли постановление, чтобы можно было первый шаг сделать онлайн. Дальше будем смотреть", - сказал министр.

Также Федоров добавил, что у пользователей "Дії" можно будет спросить о том, стоит ли убрать процедуру похода в ЗАГС. В то же время запуск новых услуг в приложении - вопрос времени и законодательства.

На вопрос, возможны ли свадьбы в метавселенной через "Дію" в будущем, министр отметил, что в этой сфере стоит глубже разобраться, поскольку есть институты семьи и брака. Важно, добавил Федоров, чтобы соответствующие нововведения не обесценили их.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении механизма получения электронного удостоверения ветерана войны или пострадавшего участника Революции достоинства с помощью "Дії".

Кроме того, в "Дії" можно получить справку о несудимости, а также в онлайн-режиме менять место регистрации. К тому же Пенсионный фонд планирует добавить в приложение пенсионное удостоверение.

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