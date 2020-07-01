"Нужно ожидать провокаций": эксперт предупредил о новой угрозе для Украины со стороны РФ

Осенью Россия намерена провести крупные военные учения.

Россия может использовать масштабные военные учения "Кавказ-2020" для провокационных действий против Украины.

Такое мнение высказал экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в эфире канала "Украина 24".

"На сентябрь Россия анонсировала большие военные учения "Кавказ-2020". Много экспертов высказывают обеспокоенность, что под прикрытием этих учений Россия может предпринять некоторые негативные меры. Как Россия планирует свою судьбу и будет ли эскалация - это вопрос к военным. Но мы видим соответствующие предупреждения – от МИД Украины официальное обращение, от представителей Минобороны ранее высказывались. Было предупреждение от бывшего руководителя американскими войсками в Европе Бена Ходжеса. Все они сводятся к тому, что от России нужно ожидать определенных провокационных действий", - заявил он.

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Как отметил Бабин, украинским властям надо также принять во внимание объявленную президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацию резервистов на военные сборы, "о которых россияне не скрывают, что они связаны с этими учениями".

"Это может быть обычным элементом давления, но я всегда учитываю наихудшие варианты", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера в аннексированном Россией Крыму запустили движение грузовых поездов через Керченский мост.

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