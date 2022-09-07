Разведчики доказывают это ежедневно в боях за Украину.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что военная разведка Украины является одной из самых профессиональных и результативных в мире.

Как сообщает Офис президента, по случаю 30-й годовщины военной разведки Украины глава государства Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вручил государственные награды.

Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве.

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"Могу сказать вполне уверенно: военная разведка Украины является одной из самых профессиональных и результативных в мире. И это не просто оценка, это – факт, который вы доказываете ежедневно в боях за нашу страну, ее суверенитет и территориальную целостность, за наши семьи, в борьбе за нашу землю и будущее", – подчеркнул президент.

Как отметил глава государства, о большинстве успехов разведки нельзя говорить публично, но безоговорочным результатом ее деятельности являются достижения нашего государства на поле боя, освобождение наших территорий от российских оккупантов и уверенность в будущей победе.

Также Зеленский выразил убеждение, что операции военной разведки займут одно из главных мест в истории победы Украины в этой войне. В частности, важные результаты были достигнуты под Киевом, на острове Змеином, в Харькове, на Донбассе, в Мариуполе, при защите "Азовстали" и на других направлениях, а также в тылу врага.

"И мы помним, насколько опасными являются задачи, которые вы ежедневно выполняете, и какой ценой добывается победа нашего государства в этой войне", – отметил он и призвал почтить минутой молчания память всех воинов-разведчиков, которые героически погибли за Украину.

По словам президента, украинские военные разведчики быстро приобретают новый опыт и стали одной из основ украинской государственности. Немалая заслуга в этом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое успешно координирует действия всех специальных подразделений силовых структур нашего государства и является чрезвычайно эффективным центром всего отечественного разведывательного сообщества.

Зеленский заверил разведчиков, что государство всегда будет их надежным помощником.

Президент вручил ордена и медали работникам ГУР Минобороны за личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" Героям Украины и семьям погибших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

В частности, орден из рук Зеленского получили родные Героя Украины майора Юрия Назарука, который погиб в начале июня, выполняя боевые задачи в городе Северодонецке Луганской области. Орден "Золотая Звезда" получили также члены семьи младшего лейтенанта Александра Чуба, который в марте-июне выполнял специальные задания в разных регионах страны. Он погиб во время выполнения боевого задания в Северодонецке.

Как ранее сообщалось, в Украине ежегодно 7 сентября будут отмечать День военной разведки.

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