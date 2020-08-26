"Только в бутылях": эксперт объяснил, как может выглядеть "гуманитарная" подача воды в Крым

Эксперт напомнил, что прекращение подачи воды в промышленных объемах по Северо-Крымскому каналу является решением Совета национальной безопасности и обороны.

Украина не будет возобновлять подачу пресной воды в аннексированный Крым в промышленных объемах, возможна лишь поставка в бутылях в случае гуманитарной катастрофы.

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Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" политолог Александр Антонюк, комментируя слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука относительно возможности поставки воды на полуостров.

"Есть вариант подачи гуманитарной помощи на оккупированную часть Украины в Крым - это бутилированная вода в рамках ОБСЕ или в рамках "Красного Креста". Об этом заявил премьер-министр на первом своем часе вопросов к правительству с трибуны Верховной Рады. Было четко артикулировано, как будет выглядеть гуманитарная подача воды. Очевидно, Леонид Макарович имеет именно такое решение и именно это он имел в виду", - рассказал Антонюк.

Эксперт напомнил, что прекращение подачи воды в промышленных объемах по Северо-Крымскому каналу является решением Совета национальной безопасности и обороны.

Новые разговоры о возобновлении поставок вод в Крым

Кравчук в интервью "UA: Украинское радио" допустил, что поставки воды для жителей оккупированного Россией Крыма можно восстановить в случае возникновения гуманитарной катастрофы. "Согласно международному праву, страна, которая захватила территорию, - оккупант, как это есть в Крыму, она отвечает на 100% за обеспечение этой территории всем необходимым, и водой в том числе. Мы говорим: там живут украинцы, если вдруг произойдет какая - то гуманитарная катастрофа, которая связана с водой, то людям воду можем дать, но промышленным предприятиям, военным базам и тому подобному - мы в жизни никогда на это не пойдем", - подчеркнул Кравчук.

Кравчук отметил, что не знает, как именно можно сделать, чтобы вода попадала именно к жителям Крыма, а не на военные базы и предприятия. "Еще вопрос не решен, и я, честно говоря, не являюсь специалистом в этих вопросах", - сказал Кравчук.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что нет никаких шансов в Верховной Раде принять решение о возобновлении поставок воды в оккупированный Крым.

В СНБО, комментируя проблему с водой в Крыму отметили, что не существует никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

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Автор: Андрей Василюк