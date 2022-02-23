Въезд в страну также могут ограничить.

Нардеп от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил о возможном запрете выезда призывников из Украины.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в ВРУ.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, часть которых указана в указе Президента. Должны быть определенные предохранители, которые должны предотвратить распространение негативных последствий. С территории Украины могут быть введены некоторые особенности выезда. За границу не смогут выехать призывники. Также может быть ограничен въезд на территорию Украины для тех, кто может угрожать стране", – заявил Вениславский.

Напомним, ранее сегодня СНБО поддержала введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, за подписью глав фракций будет направлено письмо президенту Владимиру Зеленскому относительно изменений в указ о введении чрезвычайного положения.

Вечером должно состояться внеочередное заседание парламента, где будут рассматривать решение о введении чрезвычайного положения.

Угроза полномасштабного нападения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отвода сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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