В 2018 году в Сочельник во время бытового конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей беременной жене многочисленные удары.

Во Львовской области к 13 годам лишения свободы приговорен мужчина за убийство беременной жены.

Об этом говорится в сообщении отдела информационной политики Львовской областной прокуратуры.

"Закончено судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Золочевского района, которого обвиняли в умышленном убийстве своей беременной жены (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкасской области мужчину за убийство 4-месячного сына приговорили к трем годам тюрьмыВ частности, следствием установлено, что в 2018 году в Сочельник во время бытового конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей беременной жене многочисленные удары в различные участки тела и душил. В результате полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

"Суд поддержал обоснованную позицию прокуроров Золочевской окружной прокуратуры, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Автор: Виолетта Орлова