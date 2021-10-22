Утром сразу на трех вокзалах копы проверяют международные и межобластные пассажирские автобусы.

Во Львове устроили массовые рейды международных и межобластных пассажирских автобусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утром сразу на трех вокзалах копы проверяют международные и межобластные пассажирские автобусы. Пока что высадили двух пассажиров, которые не имели ни сертификата о вакцинации, ни ПЦР-теста.

Одна из женщин направлялась в Польшу. Из салона вышла без споров, а другая, собиравшаяся в Киев, выходить отказалась.

На перевозчика, который по новым правилам должен был проверить у пассажирки документы на прививки, или результат теста, инспекторы Укртрансбезопасности составили акт. Пассажирку сняли с рейса, еще двух пассажиров заставили надеть маски.

На автостанциях говорят, сегодня по области на рейсе гораздо меньше автобусов. Их отменили по техническим причинам.

Новые правила проезда в Украине

Читайте такжеЮрист объяснил, законно ли высаживать из транспорта невакцинированного пассажира11 октября Кабинет Министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Денис Прядко