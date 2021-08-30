Украинцы будут отмечать еще один государственный праздник.

В Украине уже в 2022 году может появиться новый выходной день из-за праздника Дня украинской государственности, который ввел президент Владимир Зеленский. Отмечать его будут ежегодно 28 июля.

Как пишет "Обозреватель", в провластной "Слуге народа" настроены позитивно на голосование за президентскую инициативу.

"Я оцениваю минимальные шансы принятия любых законопроектов, кроме президентского. Он направлен на основание, чтобы был государственный выходной день на праздник украинской государственности 28 июля. У этого законопроекта будут большие шансы пройти через зал и уже в следующем году этот день будет официальным государственным праздником", – говорит заместитель председателя фракции монобольшинства Евгения Кравчук.

Она также заверила, что другие законопроекты, которые запрещают длинные праздничные выходные, скорее всего, не будут иметь поддержки в парламенте.

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"На самом деле здесь есть и логические предостережения. Для внутреннего туризма это очень и очень прибыльно. Потому что в то время, когда кто-то отдыхает, сфера гостеприимства наоборот работает. Это отели, рестораны, национальные парки. И это тоже есть рабочие места. А туризм сильно пострадал из-за карантина, поэтому нет логики отменять длинные выходные", - говорит представительница "Слуги народа".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 августа, в День Независимости Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ о еще одном празднике. Теперь страна будет праздновать и День украинской государственности, который будут отмечать в День Крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля.

Автор: Юрий Годован