Парень рассказал, что купил шапку на "барахолке", потому что было холодно. Теперь ему светит до пяти лет тюрьмы.

Во Львове остановили 19-летнего жителя Киева в шапке-ушанке с коммунистической символикой. По данному факту следователи начали уголовное производство, и парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Кривом Роге мужчина развешивал листовки с поздравлениями российских солдатОб этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что кто-то сообщил в полицию о парне. И на место событий выехала следственная группа. В конце концов, у киевлянина изъяли шапку с кокардой, на которой изображен серп и молот в Красной звезде.

Киевлянин в шапке-ушанке во Львове: другие детали задержания

Как сообщает местное издание "Дело", парня в шапке с запрещенной символикой с другом заметил участник АТО Игорь Шолтис, который провел "общественное задержание"

"Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне", – рассказал Шолтис.

По его словам, потом на место вызвали полицию, и у одного из патрульных "были откровенно не проукраинские взгляды": "Мы зафиксировали и его данные, проведем разъяснительные работы, потому что человек совсем не соответствует своей компетенции".

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Автор: Катерина Шварц