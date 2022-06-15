Война в Украине негативно повлияла на почти весь украинский бизнес. Но даже в таких жестких условиях экономика страны должна жить и развиваться. Поэтому вскоре во Львове ожидают открытия нового спортивно-развлекательного центра.

Об этом заявил владелец Львовского СРЦ Leoland Александр Свищёв, сообщает РБК-Украина.

"Леоленд" - крупнейший в Украине спортивно-развлекательный центр, должен был начать работу еще весной. Но после полномасштабного российского вторжения планы пришлось пересмотреть. С первого дня мы начали помогать фронту и переселенцам. Это остается одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы используем все имеющиеся возможности и помогаем организационно, финансово, информационно. Верим, что каждое такое дело приближает нашу страну к победе", - рассказал Александр Свищёв.

В то же время другая важная задача, по его словам, - как можно скорее завершить строительство и оснащение комплекса и открыть свои двери для посетителей.

"Мы не останавливали работу над проектом даже после российского вторжения, строительство и реконструкция здания продолжаются, и мы стараемся вовремя выполнять все обязательства перед партнерами, подрядчиками, а также платим налоги в полном объеме. Считаю, что именно так должен действовать каждый ответственный бизнес", - заверил владелец спортивно-развлекательного центра

По его словам, открытие комплекса состоится уже скоро. Так, в июне начнут работать теннисная школа, футбольный центр для детей "Футбик", а также научно-техническая лаборатория MakerSpace. Осенью предусмотрено открытие фитнес-центра, школы танцев, ивент-холла, парков развлечений для детей, киноресторана и фудкорта. Чтобы пребывание в комплексе было более безопасным, здесь обустроили бомбоубежище.

Также Свищёв отмечает, что важная часть социальной ответственности бизнеса во время войны - это сохранение рабочих мест, продолжение выплаты заработной платы и выполнение всех обязательств перед сотрудниками.

"Мы сохранили штат, это более 200 человек. Кроме того, в преддверии открытия мы начали создавать новые рабочие места: нанимать на работу тренеров, администраторов, менеджеров. Всего в комплексе будет более 400 рабочих мест", - сообщил бизнесмен.

Также многие сотрудники СРЦ Leoland стали волонтерами, некоторые присоединились к местным ТРО, кто-то отправился защищать Украину на фронте. Владелец компании надеется, что все они вернутся в мирную жизнь уже в этом году.

"Верю, что мы скоро вернем Крым, Донецк и Луганск. До конца года мы должны выбросить захватчиков с нашей территории и начать активно восстанавливать страну. И тогда мы обязательно будем проводить международные спортивные турниры", - резюмировал бизнесмен.

Более детальную информацию о проекте можно найти на официальном сайте компании - https://leoland.ua/ и на ее страницах в соцсетях - https://instagram.com/leoland.ua и https://www.facebook.com/Leoland.ua.