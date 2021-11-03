Пока что причину смерти Богдана Бурды не называют.

Во Львове вчера на ринге во время проведения тренировки умер глава областной федерации бокса 55-летний Богдан Бурда.

О его смерти сообщается на Facebook-странице Львовской областной федерации бокса.

"Сегодня (2 ноября – УНИАН) на 56-м году жизни преждевременно умер президент Львовской областной федерации бокса Богдан Бурда. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким Богдана Евгеньевича", - говорится в сообщении.

Заупокойная панихида за Бурдой состоится сегодня, 3 ноября, в поминальной часовне храма Благовещения Пресвятой Богородицы на улице Пасечной во Львове. О дате и времени похорон будет сообщено позже.

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Пока что причину смерти боксера не называют. Как отметили в Федерации бокса города Львова, Бурда умер прямо на ринге во время проведения тренировки в стенах родного зала в клубе "Кожаная перчатка".

В управлении молодежи и спорта Львовской ОГА УНИАН сообщили, что в конце августа Бурде исполнилось 55 лет. Львиную долю своей жизни он посвятил развитию бокса во Львовской области – сначала занимался сам, успешно выступал на соревнованиях государственного и международного уровня, тренировал, а последние 10 лет возглавлял областную федерацию.

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Автор: Мирослава Бзикадзе