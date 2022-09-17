В середине июля Билли Сикс уже приезжал в Украину.

Во Львов приехал немецкий пропагандист Билли Сикс, известный тем, что поддерживает действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

О приезде Сикса сообщили местные пользователи в Twitter.

"Вы сейчас о*уете, когда узнаете, кто въехал в Украину! Дружбан Грэма Филипса, российский пропагандист, чувак который в 2015 году незаконно был в Крыму, "ДНР", снял целый фильм о катастрофе MH17, где обвинил Украину - Billy Six", - сказано в сообщении.

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Напомним, Грэм Филлипс был в плену у украинских военных, но потом его отпустили.

Сикс приехал во Львов, чтобы снимать антиукраинский фильм.

Билли имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "ДНР".

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блогером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут украинцы в соцсетях.

Пропагандист уже выпустил первое видео из поездки во Львов, где назвал город центром украинских националистов и интересуется у жителей города о деятельности националистических батальонов на фронте.

Напомним, в середине июля Билли Сикс уже приезжал в Украину.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября британский музыкант, один из основателей легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который поддерживает путинскую войну против Украины, анонсировал два концерта в польском городе Краков. Однако поляки потребовали отменить концерты путиниста Уотерса.

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