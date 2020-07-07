Вместо того, чтобы развивать велоинфраструктуру, Кличко наживается на ней - нардеп

В Киеве качественные велосипедные дорожки устроены только рядом с Киевской городской администрацией - на улице Пушкинской.

Строительство велосипедных дорожек в Киеве, о которых так любит говорить мэр столицы Виталий Кличко - лишь фикция для “распила” бюджетных средств.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский.

Парламентарий напомнил, что Виталий Кличко любит говорить об обустройстве Киева для велосипедистов. На деле же качественные велосипедные дорожки устроены только рядом с Киевской городской администрацией - на улице Пушкинской.

“Вот оно объяснение - велодорожка проходит мимо въезда в здание КГГА. Но если проехать буквально несколько метров вперед, то велодорожка пропадает. Закончился велосипедный Киев - и началсе туёвый Киев с туёвым мэром. Нам пришлось проехать буквально несколько сотен метров, чтобы показать вам, что “велосипедный Киев” - это фейк”, - отметил Дубинский.

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По его словам, другая велосипедная дорожка, строительство которой планирует Кличко, будет проложена от Почтовой площади до моста Патона, на месте бывшей трамвайной линии. Это, на самом деле, хороший маршрут, если бы не несколько моментов. Во-первых, добраться до этой дорожки можно только на собственном авто. А во-вторых, стоимость ее строительства завышена в разы.

“Стоимость строительства - 184 млн грн за 5 км пути. Примерно столько же было потрачено на ремонт набережного шоссе. Только по своей сложности и затратности это несравнимые проекты. Поэтому тут даже думать не надо - на велодорожке половину точно украдут. В планах строительство еще семи велодорожек, но все это - планы, чтобы украсть”, - подчеркнул нардеп.

Отметим, в данный момент идет строительство велодорожки между Киевом и Ирпенем аналогичной длины - 5,2 км. Согласно тендерной документации, ее стоимость составит около 12 млн гривен, что в 15 раз дешевле новой киевской велодорожки.

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