Если человек получил повестку, он должен явиться по вызову, получить направление на ВВК и пройти осмотр.

В 2024 году в Украине был отменен термин "ограниченно годный" к военной службе, поэтому люди с таким статусом должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года. Об основных нюансах изданию "РБК-Украина" рассказала адвокат и партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

По словам адвоката, в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 Правил воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (Приложение 2 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 г. № 1487) призывники, военнообязанные и резервисты должны прибывать по вызову в ТЦК и СП, в частности – с целью прохождения медицинского осмотра.

Согласно действующему законодательству, медицинский осмотр военнообязанных проводится по решению руководителей ТЦК и СП, начальников центров рекрутинга ВСУ, на основании направления. Оно, в свою очередь, формируется в электронной форме средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, или в бумажной форме.

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Карплюк отмечает, что военнообязанные граждане должны пройти медицинский осмотр по направлению ТЦК и СП. Поэтому если человек получил повестку, он должен явиться по вызову, получить направление на ВВК и пройти ее. Если повестки нет, человек имеет право, но не обязан самостоятельно обращаться в ТЦК и СП, добавила адвокат.

Что будет, если не пройти ВВК

По словам Лидии Карплюк, если человек не прибывает по повестке или отказывается от прохождения медицинского осмотра после получения направления, это считается нарушением правил военного осмотра. За это предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен (согласно ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Однако автоматически получат штраф не все ограниченно годные граждане. Наказание накладывается только в случае нарушения, в частности в таких случаях:

лицо не явилось по повестке,

лицо не прошло медицинский осмотр после получения направления,

лицо игнорирует официальные вызовы.

В случае, если человек не может получить повестку из-за смены места жительства, непредоставления новых контактных данных в ТЦК или отказ от ее получения, его могут признать должным образом оповещенным и привлечь к ответственности.

Но есть определенные исключения. По словам адвоката, с 16 января 2025 года вступили в силу изменения в Порядок № 560. Пункт 63 в новой редакции определяет, что военнообязанные, которые обратились в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

"Это не касается тех, кого ранее признали ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВВК, в случае окончания срока действия справки (постановления) ВВК. В то же время, по действующей редакции абзаца 3 этого пункта, военнообязанные, которые уже имеют оформленную отсрочку и срок ее действия не завершился, не направляются на медицинский осмотр. Исключением являются только те, кто подают документы для принятия на военную службу по контракту", – говорится в материале.

Итак, если военнообязанное лицо имеет право на отсрочку, подает соответствующее заявление, его могут отправить на медосмотр только при условии окончания срока действия предыдущего заключения военно-врачебной комиссии. Те военнообязанные граждане, которые уже имеют отсрочку, освобождаются от прохождения медосмотра, пока ее срок не закончится.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов заявил, что Силам обороны Украины нужны люди, но есть значительно большая потребность в технике и оружии.

Народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев говорит, что ни от Генштаба ВСУ, ни от Минобороны запросов по снижению мобилизационного возраста Украины до 18 лет на сегодня в профильном комитете ВРУ нет. Он акцентировал, что прежде всего в Украине существует проблема не с людьми, а с нехваткой вооружения.

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