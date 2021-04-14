Владимир Чепелик был председателем Национального союза художников Украины более 30 лет.

Сегодня стало известно о смерти известного украинского скульптора Владимира Чепелика.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

"13 апреля отошел в мир иной Владимир Андреевич Чепелик — известный украинский скульптор, педагог, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, народный художник Украины, почетный гражданин города Киева, председатель Национального союза художников Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Чепелик был председателем Национального союза художников Украины более 30 лет. За годы профессиональной деятельности получил немало отличий и наград.

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Его произведения хранятся в музейных и частных коллекциях Украины и зарубежных государств. Чепелик активно занимался подготовкой и воспитанием скульпторов в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры как профессор и руководитель учебно-творческой мастерской.

Среди самых известных его работ можно отметить памятник Шевченко в Чернигове, памятники Грушевскому и Яковченко в Киеве.

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Автор: Екатерина Лиманская