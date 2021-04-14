Сегодня стало известно о смерти известного украинского скульптора Владимира Чепелика.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.
"13 апреля отошел в мир иной Владимир Андреевич Чепелик — известный украинский скульптор, педагог, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, народный художник Украины, почетный гражданин города Киева, председатель Национального союза художников Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Чепелик был председателем Национального союза художников Украины более 30 лет. За годы профессиональной деятельности получил немало отличий и наград.
Читайте такжеВо Львове умер актер, которого обвиняли в подготовке покушения на Хрущева (фото)
Его произведения хранятся в музейных и частных коллекциях Украины и зарубежных государств. Чепелик активно занимался подготовкой и воспитанием скульпторов в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры как профессор и руководитель учебно-творческой мастерской.
Среди самых известных его работ можно отметить памятник Шевченко в Чернигове, памятники Грушевскому и Яковченко в Киеве.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве от коронавируса умерла известная журналистка
- Ушел из жизни известный доброволец АТО - один из "киборгов" Донецкого аэропорта (видео)
- От COVID-19 умер известный профессор Львовской политехники
- От коронавируса умер известный украинский продюсер
- На Львовщине умерла мать главы УГКЦ (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram