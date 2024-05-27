Мэр Киева обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Харькову помощь от столичной громады. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев готов отправить в Харьков помощь – 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несокрушимым жителям Харькова, который постоянно испытывает разрушительные удары российских варваров. Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету "Эпицентр". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также обратился к международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова.

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"Украине нужно оружие, чтобы защищаться и чтобы отвечать агрессору! Хватит дискуссий о том, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, днем ​​25 мая российские войска нанесли авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В торговом центре в это время находились около 200 человек. Возник масштабный пожар. Уже известно о 16 погибших и 45 пострадавших, разбор завалов продолжается.