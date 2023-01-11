Украинцы стали больше читать Википедию, большинство самых популярных статей – о войне.

В украинской Википедии рассказали, какие статьи онлайн-энциклопедии оказались самыми читаемыми в 2022 году. Статистические итоги года опубликовали в "Викимедиа Украина".

Так, самой популярной страницей в украинской "Википедии" оказалась статья "Российское вторжение в Украину (2022)". За год ее смотрели более 3,8 млн раз.

Второй по количеству просмотров оказалась статья, посвященная советнику Офиса Президента Украины Алексею Арестовичу. Ее прочли более 2,2 млн раз.

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На третьем месте по просмотрам – статья о государстве Украина. Ее прочли более 1,8 миллиона раз.

Кроме того, на вершине рейтинга просмотров оказались статьи, посвященные Степану Бандере, Вооруженным силам Украины, Владимиру Путину, Валерию Залужному, ставшему знаменитым весной "Призраку Киева". Также в топе много статей об используемом в ходе войны оружии – как российском, так и западном.

В целом большинство статей, попавших в топ-50 по просмотрам, так или иначе связаны с войной России против Украины.

В "Викимедиа Украина" отметили, что на фоне российского вторжения популярность именно украинской версии Википедии выросла. За год ее просматривали более миллиарда раз, что стало абсолютным рекордом за все время ее существования.

Война в Украине: текущая ситуация

В настоящее время самые тяжелые бои ведутся в районе Соледара и Бахмута, где российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия. По данным украинских военных, россияне несут тяжелые потери.

Украинские подсчеты говорят, что к настоящему моменту общие потери россиян с 24 февраля уже составили около 113 тысяч человек убитыми.

Аналитики пока не ждут начала большого контрнаступления ВСУ, полагая, что обе стороны хотят измотать друг друга в локальных боях за Соледар, Бахмут, Кременную и Сватово.

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