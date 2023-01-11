Войскам на фронте перестала мешать распутица, но говорить о большом наступлении пока рано, считают аналитики.

Резкое похолодание, убравшее на фронте проблему распутицы, не означает немедленного начала крупных наступательных операций со стороны ВСУ или российской армии. Об этом пишет Bloomberg в большой аналитической статье.

"В последние дни температура на востоке Украины была значительно ниже нуля, что укрепило почву и открыло окно для потенциальных зимних наступлений с обеих сторон. Но таких наступлений может и не быть ни сейчас, ни во время более продолжительных похолоданий", – считают авторы публикации.

Отмечается, что замерзшая почва позволила использовать колесную технику, ранее увязавшую в грязи. Однако это лишь один из многих факторов, которые необходимо учесть для начала большого наступления.

Видео дня

В частности, аналитики указывают на необходимость запастись резервами и боеприпасами, а также найти слабые места в обороне врага.

В настоящее время российские войска пытаются захватить Бахмут и Соледар, тогда как украинские силы оказывают давление на противника в районе Кременной и Сватово. По словам, руководителя отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра "Новая геополитика" Игоря Левченко, планы крупных наступлений в будущем будут зависеть от того, насколько сильно противникам удастся измотать друг друга в этих относительно локальных сражениях.

В этом контексте упоминается весенне-летнее наступление России на Северодонецк, которое привело к локальному успеху, но так ослабило ее силы, что осенью уже ВСУ смогли провести более масштабное контрнаступление.

Также издание отмечает, что Запад наращивает поставки оружия Украине и, вероятно, готовится передать современные танки. В то же время Россия сейчас рассчитывает на усиление армии мобилизованными новобранцами.

Касательно возможностей наступать в условиях сильных морозов, западные эксперты настроены скептически. Их беспокоит и технический, и человеческий фактор.

Так, аккумуляторные батареи дронов-разведчиков, ставших важной частью нынешней войны, на морозе быстро разряжаются, затрудняя их применение. С учетом дефицита снарядов у обеих сторон, это стало критической проблемой и снизило активность артиллерии.

Людям тоже сложнее действовать при низких температурах.

"Даже пешие патрули, которые обычно могут преодолевать 15-20 км в день, могут внезапно преодолеть только пять, потому что они сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды, и они просто не могут сделать столько же в сложных условиях", – пишет издание.

По мнению аналитиков, в целом низкие температуры благоприятствуют обороняющейся стороне, которой легче обеспечить сносные условия для солдат в блиндажах, чем наступающему в поле противнику.

Война в Украине: текущая ситуация

В настоящее время наиболее тяжелым участком фронта стал город Соледар и его окрестности. В Минобороны опровергают заявления противника о контроле над городом, но признают, что ситуация сложная.

Военные отмечают, что Соледар нужен оккупантам для того, чтобы угрожать Бахмуту окружением и вынудить ВСУ сдать его. В свою очередь за Бахмутом для врага открывается перспектива наступления сразу по нескольким направлениям.

Между тем потери российской армии составили уже около 113 тысяч человек убитыми. Также враг потерял около 3100 танков и 6160 других бронемашин.

Вас также могут заинтересовать новости: