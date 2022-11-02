Украинские области обозначены как "оккупированные нацистами".

Россияне запустили циничный флешмоб в интернет-энциклопедии Википедия. Некоторые украинские области обозначены, как "оккупированные нацистами".

Об свидетельствует информация, обнародованная в свободной энциклопедии.

Так, 2 ноября в 11:29 неизвестный пользователь внес правки в информацию об Одесской области. В графе "Страна" указано "Украина. Оккупирована нацистами".

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Кроме того, в графе "Площадь" указано, что "Украина окуппирована/в 2023-2024 Россия". Таким образом, россияне намекают на дальнейшую оккупацию украинских территорий в следующие годы.

Российская пропаганда - что известно

Российские оккупанты постоянно распространяют фейки об Украине. При этом они используют любые платформы для распространения лжи на любую тему.

Так, во время массовых ударов по городам Украины 10 октября оккупанты запустил информационную атаку о якобы наступлении по всей линии фронта.

Кроме того, эксперты раскрыли деятельность группы теневых редакторов "Википедии". Они корректировали информацию, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду о войне России против Украины.

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