Министр подчеркнула, что действенные гуманитарные коридоры спасут жизни сотням тысяч людей, в том числе иностранным гражданам.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к мировым лидерам с просьбой способствовать открытию гуманитарных коридоров в Украине.

Об этом Верещук сказала в видеообращении к гражданам.

"Обращаюсь к лидерам: к Эммануэлю Макрону..., Борису Джонсону, Джозефу Байдену. Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизнь сотням тысяч людей, в том числе иностранным гражданам", - отметила Верещук.

Министр также отметила, что сейчас украинцы немного дезориентированы заявлениями РФ.

Поэтому она призвала граждан доверять и полагаться только на официальные источники информации, которые дает украинская власть.

"Обо всех открытиях гуманитарных коридоров вам будет сообщено заранее. Прошу это понимать в целях Вашей безопасности и сохранения жизни и здоровья", - подчеркнула глава Минреинтеграции.

Как сообщал УНИАН, 4 марта оккупанты не дали разрешения на создание "зеленого коридора" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область.

5 и 6 марта российские войска сорвали эвакуацию жителей Мариуполя и Волновахи. Враг обстреливал города и их окрестности.

Кроме того, оккупанты отрывали огонь во время эвакуации людей из города Ирпень Киевской области, погибли несколько человек.

Невозможно организовать гуманитарные коридоры к городам Буча и Гостомель, части которых контролируют вражеские войска и где продолжаются боевые действия. Жители этих городов фактически находятся в заложниках. В городах нет света, воды, тепла, пищевых продуктов.