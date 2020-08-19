цей матеріал доступний українською

Дело об убийстве Шеремета: стала известна дата подготовительного заседания суда

16:14, 19 августа 2020
Общество
46 0
Дело об убийстве Шеремета начнут рассматривать в суде 25 августа / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонид Маслов.

«Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей Оксана Голуб (председательствующая), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

Читайте такжеЗеленский в годовщину гибели Шеремета призвал найти "настоящих убийц"

Убийство Шеремета: что известно о расследовании дела

  • Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.
  • 12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.
  • Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
  • Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
  • 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.
  • По словам руководителя юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок».
  • Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.
  • 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
  • 18 августа обвинительный акт вручили Кузьменко и Антоненко, а Дугарь и ее адвокаты отказались его получать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter