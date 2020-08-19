Дело об убийстве Шеремета: стала известна дата подготовительного заседания суда

Дело будет рассматривать Шевченковский райсуд столицы.

Подготовительное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 25 августа.

Об этом в Facebook сообщил руководитель юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонид Маслов.

«Подготовительное производство по делу Антоненко, Дугарь, Кузьменко назначено на 13:00 25.08.2020", - написал он.

По его словам, дело будет рассматривать коллегия судей Оксана Голуб (председательствующая), Марина Антонюк и Евгений Сидоров.

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Убийство Шеремета: что известно о расследовании дела

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Смысл Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок».

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

18 августа обвинительный акт вручили Кузьменко и Антоненко, а Дугарь и ее адвокаты отказались его получать.

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Автор: Антонина Доломанжи