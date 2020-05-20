Год президентства Зеленского: главные скандалы

За год президент Украины Владимир Зеленский стал героем ряда мемов, а его речи разобрали на цитаты.

Ровно год назад, 20 мая 2019 года, комедийный актёр, продюсер и сценарист Владимир Зеленский стал президентом Украины. Согласно результатам последних опросов, большинство украинцев оценивают его первый год на «хорошо» и «удовлетворительно». За это время как сам президент, там и его ближайшие соратники попали в ряд как громких, так и курьёзных скандалов, подборку которых и сделал УНИАН.

Роспуск Рады

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, которая была избрана еще в конце 2014 года. Новые выборы в Раду прошли уже в июле 2019 года, на которых ошеломительный результат показала партия Зеленского «Слуга народа». Впервые в истории Украины в Раде было сформировано монобольшинство. При этом одним из главных критериев отбора в партию - было отсутствие депутатского опыта.

"Украинские женщины - один из брендов страны"

В ходе официального визита в Париж 17 июня Зеленский позволил себе неосторожное высказывание, вызвавшее волну возмущения в Украине.

Выступая в самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, Зеленский назвал украинских женщин одним из «брендов» страны.

После этого украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

«Выйди отсюда, разбойник»

10 июля во время рабочей поездки в Борисполь Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка из зала во время совещания.

«Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Разбойник ты. Плохо слышишь меня?» - сказал Зеленский. Фраза президента вмиг стала мемом.

«Баканову позвоню по поводу этого черта»

После окончания заседания Зеленский не заметил, что микрофоны были все еще включены и заявил: "Сейчас позвоню Баканову (главе СБУ - УНИАН) по поводу этого черта».

Нападения пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель на журналистов

Отдельно стоит вспомнить пресс-секретаря президента Зеленского Юлию Мендель, которая не раз попадала в скандалы из-за высказываний и своего поведения.

Так, на одном из ток-шоу спикер президента заявила, якобы украинские военные в зоне ООС ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам и больницам, если оттуда стреляли оккупанты на Донбассе. Из-за этого Мендель даже вызывали на допрос в ГПУ.

Но самым известным инцидентом стала стычка Мендель с представителем СМИ из программы "Схемы". Помощница президента вырывала микрофон и толкала журналиста Сергея Андрушко, не давая ему подойти к президенту.

Но перед тем, как напасть на украинского журналиста, Мендель потренировалась на зарубежном журналисте Кристофере Миллере, которого она оттянула от Зеленского во время проведения "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве 13 сентября.

«Турборежим» Зеленского

В первые месяцы новая Верховная Рада работала в "турборежиме". Законопроекты писались и принимались с большой скоростью и практически без обсуждений, что вызывало множество вопросов у коллег. Одним из главных поклонников известного "турборежима" в Раде был руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

«Я ж не лох какой-то… Оружие убери»: перепалка Зеленского с добровольцами в Золотом-4

В конце октября 2019 года по всей Украине проходили массовые акции против так называемой формулы Штайнмайера, касающейся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. В это время Владимир Зеленский поехал на передовую в Золотое-4 в Луганской области общаться с добровольцами, которые были против отвода украинских войск.

Вскоре в интернете появилось видео, на котором Зеленский общается с одним из добровольцев. Когда тот попытался рассказать президенту о требованиях участников акций, президент ответил: "Я ж не лох какой-то. Я к тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты меня не переводи на акции".

В штабе ООС заявили, что люди в военной форме, с которыми общался президент, находились в Золотом якобы нелегально, а сам Зеленский констатировал, что некоторые разговоры "были эмоциональными".

Стенограмма беседы Трампа с Зеленским на фоне разговоров о возможном импичменте президента США

Одним из самых громких скандалов, связанных с Зеленским, стал разговор с президентом США Дональдом Трампом. По мнению экспертов, Трамп шантажировал Зеленского, вынуждая Украину инициировать уголовное преследование сына своего соперника на выборах Джо Байдена. Осенью Белый дом без консультаций с Киевом обнародовал стенограмму разговора.

Таким образом Зеленский был втянут в американские политические разборки и оказался между двух огней. Любое его действие могло быть истолковано как игра за одну из соперничающих в американской политике сторон и лишить Украину двухпартийной поддержки.

"Кто я?": Новогоднее поздравления Зеленского

Вместо традиционного новогоднего поздравления Зеленский записал трогательное и эффектное видео, в котором призвал украинцев ответить себе на вопрос: "Кто я?".

«Давайте сегодня каждый ответит сам себе на очень важный вопрос: "Кто я?" Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкащины. Кто я?», - говорил Зеленский.

Своим поздравлением Зеленский пытался донести, что украинский народ всегда был единым и не важно, как названы улицы и памятники.

"Ведь мы представляем его (будущее - УНИАН) одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить", - заявил он.

Однако у оппозиционно настроенных граждан его слова вызвали негодование.

Увольнение руководителя Офиса президента и главного соратника Андрея Богдана

По некоторым данным, Андрей Богдан был одним из тех, кто убедил Зеленского пойти в президенты еще в 2018 году. Во время президентской кампании-2019 Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам, а после инаугурации был назначен главой Администрации президента.

Практически весь 2019 год Богдан и Зеленский были вместе на большинстве как официальных, так и неофициальных встреч. И экс-глава ОПУ превратился в главного "шептуна" президента. Однако 11 февраля Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины. На его место пришел помощник президента Андрей Ермак, у которого, по данным журналиста Юрия Бутусова, был конфликт с Богданом еще с лета 2019 года.

"Реанимирование" Саакашвили

28 мая 2019 года Зеленский своим указом вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины, а уже на следующий день экс-президент Грузии рейсом из Варшавы прилетел в международный аэропорт Борисполь в Киеве, где его встретили свыше сотни сторонников и большое количество журналистов.

Спустя почти год Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ. В ответ Грузия отослала своего посла из Киева.