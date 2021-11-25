Так нардеп-мажоритарщик прокомментировал работу в Верховной Раде.

Народный депутат от" Слуги народа " Василий Вирастюк примерил на себя образ супергероя. Нардеп-мажоритарщик пожаловался, что именно таким люди видят народных избранников – полубогами, для которых нет никаких преград.

Соответствующий пост появился на странице депутата в Facebook и был проиллюстрировал его фотографией, на которой политик позирует в синей резиновой маске.

"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman и т. д... То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады Украины, а особенно нардепа-мажоритарщика", - говорится в публикации.

Нардеп отмечает, что на самом же деле может действовать "исключительно в пределах своих "депутатских полномочий" и добавляет, что публикацию написал с иронией, опираясь на собственные наблюдения во время работы.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что букву "А" на маске стоит изменить на "В", намекая на фамилию или имя политика, а кое-кто советует депутату именно так ходить на заседания.

Напомним, 23 апреля ЦИК подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Вирастюка на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 тыс. 536 голосов. В то же время его конкурент - кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко - 15 тыс. 114 голосов.

Ранее Вирастюк пообещал не голосовать за "катастрофические" инициативы своей фракции "Слуга народа", если будет с ними принципиально не согласен.

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Автор: Екатерина Малюга