Коммунальщики стараются как можно быстрее устранить проблему.

В Житомире приостановили подачу водоснабжения в связи с аварийным выключением насосного оборудования.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал". "В связи с аварийным выключением насосного оборудования на ВНС второго подъема временно приостановлена подача воды на город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики работают над восстановлением работы оборудования и пытаются устранить проблему как можно быстрее.

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