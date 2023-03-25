В Житомире приостановили подачу водоснабжения в связи с аварийным выключением насосного оборудования.
Об этом сообщило коммунальное предприятие "Житомирводоканал". "В связи с аварийным выключением насосного оборудования на ВНС второго подъема временно приостановлена подача воды на город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коммунальщики работают над восстановлением работы оборудования и пытаются устранить проблему как можно быстрее.
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