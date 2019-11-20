Житель Каменского по заказу россиян призывал устраивать теракты в Украине – СБУ

Провокатор от имени проукраинского активиста призывал в соцсетях к совершению терактов в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

СБУ задержала жителя города Каменское (Днепропетровская область), который по заданию спецслужб РФ распространял в соцсетях призывы к совершению терактов на день Достоинства и Свободы.

Читайте такжеВ Житомире суд оставил под стражей сепаратистку, которая способствовала деятельности "ДНР"

Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители установили, что мужчину завербовала информационная группа «Сапфир», созданная Генштабом ВС РФ. На сотрудничество он согласился по идейным соображениям.

«По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в крупнейших городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования», – говорится в сообщении ВБ.

Утверждается, что в случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию о причастности к ним патриотических украинских организаций, чтобы повлиять на международный имидж Украины. СБУ разоблачила замысел россиян и прекратила деятельность провокатора.

Следователи СБ провели обыск у мужчины и изъяли компьютерную технику с доказательствами. За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее В Харькове российского агента приговорили к 12 годам тюрьмы.