В центре будут работать более 40 полицейских – следователи, работники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты.

В Запорожье открыли первый в Украине Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – во время боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Основной целью его деятельности является повышение эффективности следственной и поисковой работы, а также налаживание постоянной связи полицейских с семьями без вести пропавших. Центр открылся по инициативе Национальной полиции Украины и при поддержке группы "Метинвест" и комбината "Запорожсталь", сообщает пресс-служба компании.

В открытии центра приняли участие представители местных силовых структур, городских властей и операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

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"Самое важное – вернуть всех наших людей домой. Мы кооперируем наши усилия и активно сотрудничаем со всеми правоохранительными органами, чтобы сделать работу более эффективной. Уверен, что этот Центр поможет в поиске без вести пропавших во время боевых действий и на временной оккупированных территориях Украины", – отметил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Этот центр крайне необходим для фиксирования и расследования преступлений против человека, которые совершают российские войска против украинцев на украинской земле. Цивилизованный мир должен знать, какие жертвы несет наш народ из-за этой немотивированной войны. Поэтому "Метинвест" и "Запорожсталь" оказали поддержку в размещении этого центра в Запорожье. К сожалению, работы в установлении правды и справедливости в преступлениях против украинцев этому центру будет хватать, однако это необходимо сделать из уважения к людям и закону", – подчеркнул Александр Мироненко.

В Центре по розыску без вести пропавших будут работать более 40 полицейских – следователи, работники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты. Правоохранители будут проводить опрос граждан, которые заявили о безвестном исчезновении, сборе и обработке всего массива информации для установления возможного местонахождения пропавших людей. На базе центра будут делать отбор ДНК-образцов у биологических родственников пропавших без вести и назначать судебные экспертизы.

В случае, если вы потеряли связь с родными и близкими, оставшимися на временно оккупированных территориях Запорожской области или проживали или находились в местностях вблизи линии соприкосновения, обращайтесь в территориальные подразделения полиции или по номеру телефона: 095-450-41-86, и в мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Signal по указанному номеру.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова направил на помощь ВСУ и украинцам уже почти 5 миллиардов гривень. При поддержке компании в Запорожье начал работу первый комьюнити-центр "Опліч ХАБ" – безопасное инклюзивное пространство, где посетителям предлагают индивидуальные психологические консультации, групповую арттерапию для взрослых и детей, йогу, лекции и мастер-классы, а также юридические консультации. Все услуги центра бесплатны и конфиденциальны. Также "Метинвест" присоединился к запуску центра по гуманитарному разминированию в Чернигове.