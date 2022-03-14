Сейчас общая численность ГНСУ составляет 53 тысячи человек.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" относительно увеличения численности военнослужащих ГПСУ (№7161).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что общая численность ГНСУ составляет 60 тыс. лиц, в том числе 52 тыс. военнослужащих.

В особый период общая численность Госпогранслужбы увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов президента Украины о мобилизации, утвержденных законами Украины.

Сейчас же в соответствующем положении закона указано, что общая численность ГНСУ составляет 53 тыс. лиц, в том числе 45 тыс. военнослужащих.

Напомним, почти полмиллиона военных пенсионеров с 1 марта повысили пенсии.

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