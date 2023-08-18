Черноморский флот должен быть выведен с территории Крыма.

Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым.

Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя" (регистрационный номер 9626), который зарегистрирован 18 августа, среди авторов председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Также в заявлении отмечается, что все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования государства агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины.

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"Пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Крымского полуострова невозможно ввиду необходимости обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности", - сказано в ней.

В ней отмечается, что граждане РФ, которые незаконно переместились на территорию Крыма в течение периода временной оккупации, будут выдворены с территории Украины путем принятия индивидуальных решений.

В заявлении сказано, что введенное Россией автоматическое или принудительное приобретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства РФ, не признается Украиной и оценивается как акт принуждения, совершенный на нарушение международного гуманитарного права.

Также отмечается, что граждане Украины, которые принимали участие в деятельности оккупационных администраций или сотрудничали с оккупационными структурами, но не совершали тяжких, особо тяжких преступлений и уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии добровольного уведомления о совершенных деяниях, а также активного содействия раскрытию уголовных правонарушений совершенных оккупационными администрациями и структурами.

Также речь идет о возобновлении деятельности независимых медиа и общественных организаций. Отмечается, что будет восстановлена украинская система образования на деоккупированных территориях, восстановлены права коренных народов, в частности, крымскотатарского народа.

Война России против Украины - детали

Российская Федерация начала в 2014 году вооруженную агрессию против Украины и временно оккупировала Автономную Республику. Был проведен Россией незаконный так называемый референдум 16 марта 2014 года о присоединении Крыма к составу России. Она во время оккупации оккупации осуществила милитаризацию Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. А 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

7 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с Россией в сегодняшних условиях без обновления политической элиты в РФ приведут только до следующего этапа войны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что международные партнеры не склоняют украинскую власть к "мирным переговорам" с Россией.