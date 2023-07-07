Давления со стороны Запада на Украину по поводу переговоров нет, заявил Подоляк.

Переговоры Украины с Россией в сегодняшних условиях без обновления политической элиты в РФ приведут только к следующему этапу войны, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Стол переговоров сейчас - это капитуляция Украины", - сказал он.

По его словам, на данный момент давления со стороны Запада на Украину по поводу переговоров нет, присутствует непонимание. Однако, Украина неизменно настаивает на своей позиции, что финал войны возможен только при определенных условиях, отметил Подоляк.

Что касается Александра Лукашенко, который на днях сделал заявление по поводу переговоров, то советник главы ОПУ заявил, что он абсолютно неактуален: "Не владеет информацией и не влияет ни на какие решения, Вся задача Лукашенко – оставаться в повестке… Лукашенко цепляется за историю по поводу переговорного процесса уже не первый раз… Он не является для Украины сколько-нибудь значимым персонажем политического процесса".

Новость дополняется...