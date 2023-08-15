При этом он отметил, что только украинские власти будут решать, вести ли переговоры с РФ.

Международные партнеры не склоняют украинские власти к "мирным переговорам" с Россией.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянской газете la Repubblica. "Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в интернете. Возможно, это работа российской армии троллей, но партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Украина будет решать этот вопрос самостоятельно, но ясно, что никаких переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не может быть. "Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген. Нельзя оставлять врага позади себя", - отметил он.

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Переговоры Украины и России

Тема переговоров украинской власти с Кремлем время от времени всплывает. При этом у Зеленского да и сам президент неоднократно заявляли, что переговоры с РФ невозможны. В свою очередь западные партнеры также не раз заявляли, что вопрос о переговорах - это только дело украинской власти.

А 7 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины с Россией в сегодняшних условиях без обновления политической элиты в РФ приведут только к следующему этапу войны.

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