Корпорация "Биосфера" первой среди компаний начала сотрудничество с Виробник.ua.

Проекту Виробник.ua исполнился год, но за этот короткий промежуток времени он стал очень популярным среди прозрачных компаний.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте НВ.

Если говорить о детском возрасте проекта, то в Виробник.ua смеются, что первенцем проекта стала корпорация "Биосфера", которая по воле случая показала украинцам, как производятся подгузники, став первым в Украине участником Виробник.ua.

"Мы решили, что это символичный знак. Но если серьезно, то у "Биосферы" прекрасная линия производства, самые передовые технологии, качество и чистота, а в приоритете забота о самых маленьких украинцах. К "Биосфере" у нас особое отношение", — говорит проджект-контент-менеджер проекта Александр Катунин.

Как рассказал Александр Лавров, генеральный менеджер бизнес-направления Нygiene корпорации "Биосфера", компания хочет показать и доказать, что качество их продукции — не пустые слова и не маркетинговые уловки для стимуляции продаж.

"Все наше производство открыто и прозрачно. Мы готовы показывать потребителю, из какого сырья, на каких заводах, с помощью каких технологий появляется наш качественный продукт. Концепция открытости Виробник.ua совпадает с ценностями и миссией корпорации "Биосфера", ведь одна из наших главных целей — доверие", — сообщил Александр Лавров, генеральный менеджер бизнес-направления Нygiene корпорации "Биосфера".

Автор: Григорий Бондарь