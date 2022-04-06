Предполагается, что принятие такого закона ускорит "десоветизацию и дерусификацию страны".

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях" относительно деколонизации топонимии и упорядочения использования географических названий в населенных пунктах Украины (№7253).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им предлагается установить, что запрещается присваивать географическим объектам возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие государство-оккупант, или его достопримечательные, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины или временно находились на территории государства-оккупанта и стали жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "за годы независимости Украины произошло большое общественное переосмысление тоталитарного коммунистического наследия, доставшегося нам от советского прошлого, и началось широкомасштабное возрождение украинской исторической памяти, идентичности и культуры, очищение нашего общественного пространства от навязанных много десятилетий назад чужеземных идеологем, внедрение европейских ценностей и цивилизованного общественного развития".

Предполагается, что принятие такого закона "обеспечит уменьшение влияния Российской Федерации на внутреннюю политику нашего государства и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц, ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали".

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