В Украине заработало новое приложение "ЗаБОТа о ВПЛ", которое призвано помочь внутренне перемещенным лицам интегрироваться в принимающие громады.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных.
Отмечается, что с помощью чат-бота можно будет найти жилье в новом регионе, узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ, как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦПАУ и тому подобное. Для удобства вся информация в чат-боте сгруппирована по соответствующим разделам.
"Сейчас приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать", - говорится в сообщении.
Переселенцы в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, начатая Россией война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и стать вынужденными переселенцами. Справку ВПЛ можно получить через приложение "Дия" и через местные органы соцзащиты.
По словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц. По состоянию на март было зарегистрировано более 5 миллионов ВПЛ, больше всего среди них - женщин.
Напомним, что внутренние переселенцы ежемесячно могут получать пособие в размере 2 тысячи гривень. А для детей и лиц с инвалидностью она составляет 3 тысячи гривень.