С помощью чат-бота можно будет найти жилье в новом регионе, узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ.

В Украине заработало новое приложение "ЗаБОТа о ВПЛ", которое призвано помочь внутренне перемещенным лицам интегрироваться в принимающие громады.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных.

Отмечается, что с помощью чат-бота можно будет найти жилье в новом регионе, узнать, какие документы необходимы для оформления статуса ВПЛ, как и где получить помощь, адреса и номера телефонов ЦПАУ и тому подобное. Для удобства вся информация в чат-боте сгруппирована по соответствующим разделам.

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"Сейчас приложение разработано для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать", - говорится в сообщении.

Переселенцы в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, начатая Россией война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и стать вынужденными переселенцами. Справку ВПЛ можно получить через приложение "Дия" и через местные органы соцзащиты.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина преодолела кризисный порог по количеству внутренне перемещенных лиц. По состоянию на март было зарегистрировано более 5 миллионов ВПЛ, больше всего среди них - женщин.

Напомним, что внутренние переселенцы ежемесячно могут получать пособие в размере 2 тысячи гривень. А для детей и лиц с инвалидностью она составляет 3 тысячи гривень.

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