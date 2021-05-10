Больше всего людей в воскресенье привились во Львовской области.

В воскресенье, 9 мая, в Украине сделали всего лишь 1 тысячу 4 прививки от коронавируса. При этом в 11 областях вакцинацию вообще не проводили.

Читайте такжеВ Украину прибыли еще полмиллиона доз китайской вакцины CoronaVacОб этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Прививки не делали в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Больше всего прививок (470) сделали во Львовской области.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошлые сутки Украине обнаружили 2 тысячи 817 новых случаев инфицирования коронавирусом. Заболели 159 детей и 31 медработник.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 122 327 граждан, 1 768 753 - выздоровели, а 46 512 - умерли.

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Автор: Катерина Шварц