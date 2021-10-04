Игорь Клименко отметил, что за неделю провели 13 обысков и открыли 12 уголовных производств

Суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Медик год не сможет работать по специальности и должен заплатить штраф.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросам противодействия пандемии COVID-19. В ходе которого рассмотрели ряд вопросов, связанных с вакцинацией от коронавируса и его распространением в Украине.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за неделю провели 13 обысков и открыли 12 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов. При этом он указал, что уже есть первое решение суда в отношении врача.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили "коронавирусный бизнес": продавали сертификаты и тесты – названы цены (фото)"Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишении права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.

Чем грозит подделка COVID-сертификатов

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. По его словам, власти прорабатывают сайты, Telegram-каналы, Facebook-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

При этом он указал, что ведется примерно 300 уголовных производств по таким случаям. Минздрав также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов.

В Министерстве внутренних дел объяснили, как планируют проверять COVID-сертификаты украинцев. Для этого разработали программное обеспечение для считывания QR-кодов.

1 октября стало известно, что Жолковский районный суд Львовской области вынес первые два в Украине приговора за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19. Обвиняемые попали в поле зрения правоохранителей, когда пытались пересечь с поддельными документами польскую границу.

Автор: Анастасия Горбачева