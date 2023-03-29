Выбраны по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Украине определили даты и населенные пункты нескольких областей на деоккупированных территориях, где будет дан старт пилотным проектам по комплексному восстановлению.

Об этом сообщи премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале. "Определили даты и первые проекты комплексного восстановления по новому законодательству на освобожденных территориях. Выбраны по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых начнется масштабное восстановление по принципу build back better. Речь идет не только о восстановлении жилья, но и больниц, школ, садиков, ЦПАУ, объектов культуры и тому подобное. Все будет восстанавливаться с учетом требований безопасности и современных практик", - сообщил глава правительства.

По его словам, на совещании с министерствами и Государственным агентством восстановления также обсудили технические вопросы по запуску механизмов компенсации за поврежденное и разрушенное имущество.

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Восстановление Украины

В январе правительство образовало Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, которое будет координировать проекты по восстановлению государства.

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