Изобретатель отметил, что это первая в мире спортивная гиря с искусственным интеллектом.

На Винничине презентовали первую в мире гирю с искусственным интеллектом.

В гирю встроено устройство, которое считает количество подъёмов и на каждый 30-й подъём гири устройство выкрикивает "Слава Украине!".

Читайте такжеУкраинские парашютисты "станцевали" гопак в небе (видео)Спортивный снаряд умеет все это проделывать с помощью нейронной сети, заявил изобретатель гири Андрей Турко в ходе презентации, опубликованной на YouTube-канале Винница Инфо.

"Это первая в мире спортивная гиря, в которую встроен искусственный интеллект. Ко Дню Независимости мы специально сделали прошивку, которая может говорить "Слава Украине!" на каждые 30 повторов", - признался Турко, призвав всех поучаствовать во флеш-мобе.

По его словам, идея понравилась федерации гиревого спорта Украины, которая планирует развивать тему и даже устроить соревнования между Винницей и Киевом.

Изобретатель отметил, что демонстрационная версия гири была изготовлена из алюминия, однако в будущем будут чугунные модели весом от 4 до 42 кг.

Ранее в Украине установили два новых рекорда - 22 августа на границе Тернопольской и Хмельницкой областей развернули самый длинный флаг Украины длиной 3 км.

А в понедельник, 23 августа на ВДНХ в Киеве будет установлен официальный рекорд – на аэростатах одновременно поднимут 30 огромных флагов Украины.

Автор: Григорий Бондарь