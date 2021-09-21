Для фрилансеров предусматривается предоставление полного пакета социально трудовых гарантий.

Парламент создает законодательную базу для урегулирования труда фрилансера.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении правительственного проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости" (регистрационный номер 5161) проголосовало 327 народных депутатов Украины.

Законопроектом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

В соответствии с условиями такого договора, обязанность работника выполнять работу возникает исключительно при условии предоставления собственником или уполномоченным им органом доступной работы, без гарантий того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

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Заместитель министра экономики Светлана Глущенко отметила на заседании парламента, что создается законодательная база для урегулирования труда фрилансера, то есть вольнонаемных работников. "На законодательном уровне закрепляется возможность работника привлекать работников для выполнения работ, имеющих не постоянный, но повторяющийся характер" - добавила она.

Глущенко отметила, что законопроектом совершенствуется процедура начисления ЕСВ для лиц, использующих труд работников на нерегулярной основе. По ее словам, принятие этого законопроекта позволит урегулировать вопрос некоторых нестандартных форм занятости, в частности для тех лиц, которые выполняют работу на непостоянной, но повторяющейся основе. Для фрилансеров предусматривается предоставление полного пакета социально трудовых гарантий.

Кто такой фрилансер

Фрилансер - человек, работающий удалённо с одним или несколькими заказчиками. Фрилансер выполняет работу без заключения долговременного договора с работодателем, его нанимают только для выполнения определенного перечня работ.

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Автор: Надя Пришляк