Ольга Кирюша

Фриланс как специфический тип организации работы существует уже не один год, однако до сих пор оставался без внимания законодателей. Исходя из опций, предусмотренных действующим законодательством, фрилансеры, в большинстве случаев, действуют в Украине как физические лица-предприниматели (ФЛП). Учитывая саму суть фриланса (периодическая работа, время выполнения и объем которой невозможно спрогнозировать заранее), трудовые отношения между фрилансерами и заказчиками их работ и услуг обычно не возникали, поскольку действующее трудовое законодательство не предусматривает соответствующего способа организации трудовых отношений. Следовательно, фрилансеры, действуя самостоятельно как ФЛП и заключая соответствующие хозяйственно-правовые договоры, самостоятельно обеспечивают себя работой и несут все риски, связанные с осуществлением своей деятельности.

В свете существующей законодательной тенденции максимального трудоустройства ФЛП», законодатель пытается создать возможности для трудоустройства фрилансеров. Для этого Кабмин разработал соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых нестандартных форм занятости", зарегистрированный в Верховной Раде в конце 25 февраля под номером 5161.

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем следует отличать от трудового договора с неполной занятостью

Этот документ вводит новый тип трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Он определяется как особый вид трудового договора, условиями которого заранее не установлено конкретное время выполнения работы. А обязанность работника ее выполнять возникает исключительно в случае предоставления собственником предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования работодателем того, что так работа будет предоставляться им постоянно. Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем следует отличать от трудового договора с неполной занятостью (при котором работа предоставляется работодателем и выполняется работником регулярно, однако работник работает неполное рабочее время) и трудового договора с ненормированным рабочим временем (при котором работа предоставляется работодателем и выполняется работником регулярно, при этом работник выполняет работу сверх установленной законом нормальной продолжительности рабочего времени, однако эта работа не считается сверхурочной).

Законопроект №5161 направлен на урегулирование трудовых отношений между работодателем и фрилансером, при которых заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное время, однако в любом случае не менее, чем за 32 часа рабочего времени в течение календарного месяца. То есть не меньше, чем за полных 4 дня работы.

Также, учитывая невозможность спрогнозировать объем и время выполнения работы по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, законопроект предусматривает, что указанный трудовой договор должен содержать минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, от которой работник имеет право отказаться, если работодатель требует выполнения работы вне интервалов, в которые от работника могут требовать работать. Кроме того, работник может и не отказаться от такой работы, тогда оплата работы, выполненной за пределами указанных интервалов, оплачивается в двойном размере.

Для избежания сомнений, работник, работающий на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем, имеет все другие трудовые права и обязанности работника по трудовому договору. А сам договор предусматривает дополнительные основания для его расторжения.

Для работодателя такой трудовой договор пока не выглядит удобным

Итак, введенная законопроектом №5161 новая форма трудового договора, на первый взгляд, выглядит достаточно удобной для фрилансера. Ведь она учитывает специфику фриланса (непрогнозируемость начала выполнения работы, объема и продолжительности такой работы) и предоставляет фрилансерам все права, обязанности и льготы для работника, в т. ч. право на отпуск и оплату временной нетрудоспособности. А вот для работодателя такой трудовой договор пока не выглядит удобным. В частности, из-за следующего:

необходимость четкого и точного учета отработанного рабочего времени работника в табеле учета рабочего времени;

необходимость оплаты 4 дней работы ежемесячно независимо от количества отработанного работником времени;

невозможность настаивать на исполнении работником работы, о которой работодатель вынужден был сообщить работнику с нарушением установленного трудовым договором и минимального срока.

С учетом вышеизложенного, сейчас трудно представить мотивы, которые могут побудить работодателей к заключению трудовых договоров с фрилансерами, услуги которых они периодически успешно используют на основании хозяйственно-правовых договоров с ФЛП. Поэтому, законодателю стоит дополнить законопроект №5161 соответствующими положениями, которые бы поощряли работодателей к заключению трудовых договоров с фрилансерами, с которыми они сейчас работают как с ФЛП.

Ольга Кирюша, старший юрист юридической фирмы SayenkoKharenko

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