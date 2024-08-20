Боец напомнил о ликвидированном в России предателе Киве.

В Украине появились новые пророссийские проекты, в которые "вливают" деньги, заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

Боец напомнил, что происходило на украинских улицах вплоть до начала полномасштабной войны:

"Рашка (Россия - УНИАН) очень активно перестраивала здесь свои движения, маскируясь под политические силы. Например, недопартия Шария, чьи петушки получали п***лей по всей стране. Был Илья Кива, занимавшийся формированием пророссийского силового блока. С его д*билами тоже постоянно случались какие-то несчастные случаи. Что с самим Кивой, думаю, напоминать не нужно". Видео дня

При этом Жорин предположил, что такая же судьба скоро ждет и новые пророссийские проекты.

"Ведь небезразличных патриотов по всей Украине достаточно. Когда правоохранительные органы не обеспечивают своевременную реакцию, инициативу берет улица. Замечу, что я не угрожаю, а просто помогаю спрогнозировать возможные варианты развития событий", - отметил он.

Илья Кива ликвидирован в РФ - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что предателя Украины Илью Киву ликвидировали в России из стрелкового оружия в ходе спецоперации СБУ.

Мертвым беглого нардепа Илью Киву нашли 6 декабря в Подмосковье, в селе Супонево.

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