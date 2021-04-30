По словам министра здравоохранения, больше всего прививок зафиксировано в Киеве, Харьковской и Киевской областях, меньше всего - в Черновицкой и Луганской областях.

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 прививки получили 73 тыс. 376 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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По словам министра, больше всего прививок зафиксировано в Киеве (8 тыс. 362), Харьковской (6 тыс. 515) и Киевской (5 тыс. 743) областях, меньше всего - в Черновицкой (747) и Луганской (709) областях.

Прививки проводились 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2 тыс. 069 пунктами прививки.

В целом с начала вакцинальной кампании, с 24 февраля, в стране от COVID привито 702 440 человек, Первую дозу вакцины получили 702 438 человек, обе дозы – 130 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Накануне таких, кто завершил вакцинацию, было 10 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записалось 504 тыс. 101 человек.

Вакцинация в Украине: что известно

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Автор: Наталья Ничишина