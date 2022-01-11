Отмечается, что это значительно расширит способности национального сопротивления.

Силам специальных операций (ССО) Вооруженных Сил Украины хотят предоставить особые полномочия разведки.

По инициативе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки соответствующий законопроект №6486 зарегистрирован в Раде, сообщает пресс-служба ВР.

В законопроекте указано, что его принятие значительно расширит способности национального сопротивления через предоставление ССО особых разведывательных функций.

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Сейчас же правом на ее осуществление обладают Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, разведывательный орган Госпогранслужбы и СБУ.

Так, документом предлагается расширить полномочия ССО с возможностью осуществлять разведку в интересах подготовки и ведения собственных спецопераций, боевых и специальных действий и во время организации движения сопротивления.

В пояснительной записке указано, что сейчас ССО не могут организовать специальные операции и организовывать движение сопротивления без аналогичного права, ведь проведение разведывательных мероприятий является ключевым аспектом в организации и подготовке выполнения задач ССО по назначению.

Кроме того, принятие законопроекта, согласно пояснительной записке, "поможет устранить пробел в законодательстве относительно ведения специальной разведки".

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