Еще на этапе проектирования жилого комплекса просчитывается, сколько мест в детских садах будет нужно, где должны быть размещены школы, как в них добираться, какие коммуникации туда проложить, как организовать транспорт.

Киевская компания KBD.estate анонсировала масштабный для Украины проект строительства первого частного города, на территории которого действуют специальные экономические зоны, что создает комфортные условия для развития бизнеса.

Первый шаг к реализации такого проекта сделал киевский застройщик Евгений Леськив, основатель и владелец компании KBD.estate.

Он рассказал, что часто люди в пригородах жалуются, например, на нехватку мест в детском саду, на проблемы с доступом к медпомощи, на бумажную волокиту. По словам владельца KBD.estate, все это говорит о том, что быстро и эффективно строить жилье научились, а организовать качество жизни – нет.

"Именно поэтому мы уверены, что строительство первого частного города в Украине покажет, как можно управлять территорией, если это управление замкнуто в вертикально интегрированный цикл в частной компании", - заявил Леськив.

Он отметил, что еще на этапе проектирования жилого комплекса просчитывается, сколько мест в детских садах будет нужно, где должны быть размещены школы, как в них добираться, какие коммуникации туда проложить, как организовать транспорт.

"Мы планируем крупный населенный пункт с низкоэтажной застройкой в черте села Глебовка Вышгородского района Киевской области. На 130 гектарах земли строятся 925 тысяч м2 жилья, то есть в 16 тысяч квартир мы сможем расселить более 28 тысяч людей. Это означает, что мы изначально должны заложить удобное расположение амбулаторий, для медобслуживания населения и удобную логистику работы скорой помощи, пожарные части, безопасность – начиная от освещения и тревожных кнопок во всех зонах доступности до строительства нового полицейского участка", - поделился Леськив.

То есть по факту ускоряется все то, что заложено в функции государства – обеспечить социальные потребности людей, проживающих на территории. Например, после строительства жилого комплекса в пригороде сейчас нужно ждать государственной субвенции, чтобы началось строительство поликлиники или детского сада. Это растягивается на годы и вызывает коллапс.

Основатель и владелец компании KBD.estate заверил, что организация такого города находится в правовом поле, Украина ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления еще в 1997 году. Согласно ей, люди имеют право выбирать условия, в которых хотят жить в своей громаде.

"Для нас также приоритетом является стимулирование бизнеса на этой территории. Для чего также у нас открыты широкие возможности, когда в стране появились свободные экономические зоны. Необходима только калибровка некоторых нормативно-правовых актов под текущие реалии", - отметил Леськив.

Он заявил, что в Глебовку Киевской области планируют заселить первые семьи уже в начале 2023 года.