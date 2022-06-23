Киевская компания KBD.estate анонсировала масштабный для Украины проект строительства первого частного города, на территории которого действуют специальные экономические зоны, что создает комфортные условия для развития бизнеса.
Первый шаг к реализации такого проекта сделал киевский застройщик Евгений Леськив, основатель и владелец компании KBD.estate.
Он рассказал, что часто люди в пригородах жалуются, например, на нехватку мест в детском саду, на проблемы с доступом к медпомощи, на бумажную волокиту. По словам владельца KBD.estate, все это говорит о том, что быстро и эффективно строить жилье научились, а организовать качество жизни – нет.
"Именно поэтому мы уверены, что строительство первого частного города в Украине покажет, как можно управлять территорией, если это управление замкнуто в вертикально интегрированный цикл в частной компании", - заявил Леськив.
Он отметил, что еще на этапе проектирования жилого комплекса просчитывается, сколько мест в детских садах будет нужно, где должны быть размещены школы, как в них добираться, какие коммуникации туда проложить, как организовать транспорт.
"Мы планируем крупный населенный пункт с низкоэтажной застройкой в черте села Глебовка Вышгородского района Киевской области. На 130 гектарах земли строятся 925 тысяч м2 жилья, то есть в 16 тысяч квартир мы сможем расселить более 28 тысяч людей. Это означает, что мы изначально должны заложить удобное расположение амбулаторий, для медобслуживания населения и удобную логистику работы скорой помощи, пожарные части, безопасность – начиная от освещения и тревожных кнопок во всех зонах доступности до строительства нового полицейского участка", - поделился Леськив.
То есть по факту ускоряется все то, что заложено в функции государства – обеспечить социальные потребности людей, проживающих на территории. Например, после строительства жилого комплекса в пригороде сейчас нужно ждать государственной субвенции, чтобы началось строительство поликлиники или детского сада. Это растягивается на годы и вызывает коллапс.
Основатель и владелец компании KBD.estate заверил, что организация такого города находится в правовом поле, Украина ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления еще в 1997 году. Согласно ей, люди имеют право выбирать условия, в которых хотят жить в своей громаде.
"Для нас также приоритетом является стимулирование бизнеса на этой территории. Для чего также у нас открыты широкие возможности, когда в стране появились свободные экономические зоны. Необходима только калибровка некоторых нормативно-правовых актов под текущие реалии", - отметил Леськив.
Он заявил, что в Глебовку Киевской области планируют заселить первые семьи уже в начале 2023 года.