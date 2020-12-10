Проект прежде всего нацелен на повышение качества преподавания steam-дисциплин в школах.

В трех украинских городах — Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге — презентовали всеукраинский образовательный проект для учителей, призванный повысить эффективность технического образования.

Об этом сообщает 24 канал. Как отметила гендиректор ОО Фонд развития Мариуполя Лилия Малицкая, это - лидерская образовательная программа для учителей и о них.

"Проект прежде всего нацелен на повышение качества преподавания steam-дисциплин в школах. Нам нужно как-то заинтересовать детей в изучении математики, физики, химии и информатики", – отметила Малицкая.

Основная цель, в рамках Steam Camp, помочь учителям — понять мотивацию в профессии и наметить дальнейшие цели.

Как рассказал руководитель Украинской академии лидерства Роман Тычковский, учителям в 21 веке необходимо осваивать лидерские качества.Читайте такжеЗакроют ли школы и детсады на время локдауна: решение Кабмина

В компании "Метинвест", которая стала партнером проекта, отмечают, что после участия в нем учителя смогут по-новому посмотреть на систему образования в Украине. Также этот проект поможет наладить более тесное сотрудничество учебных заведений с профильными ведомствами.

Отмечается, что педагогов будут отбирать по итогам написания эссе и видеотестирования. В программе примут участие около 900 преподавателей учебных заведений разных уровней из трех городов — Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога.

Как отметил директор департамента группы "Метинвест" Константин Войцеховский, нужно начинать "переламывать" образовательную подготовку в школах, работать с детьми и объяснять, например, что программирование – это хорошо. И что не менее интересно программировать в производстве — автоматизировать производственные процессы.

Педагоги из трех городов поддержали этот проект, ведь убеждены: важно вызвать у детей желание осваивать что-то новое.

Проект, среди партнеров которого программа помощи от американского правительства USAID, продлится 7 месяцев. Надеются, что результаты будут способствовать росту процента успешного ВНО по точным дисциплинам для учащихся.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН