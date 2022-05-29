Там посоветовали прежде всего тщательно проверять всю информацию о ходе войны в официальных ведомствах.

Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к лидерам общественного мнения и журналистам, чтобы те не принимали участия в информационной войне против Украины и проверяли информацию в официальных ведомствах.

Об этом говорится в сообщении Центра СНБО.

"Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца. Ежедневно он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю", - отметили в СНБО.

В СНБО призвали соблюдать правила проверки и распространения информации.

В частности, там рекомендовали верифицировать информацию через официальные ведомства перед тем как в нее поверить и распространить и не распространять материалы от "личных источников", которые касаются событий на фронте.

"Воздерживаться от публичных оценок боевых действий, логистики и тому подобное, поскольку только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы", - отметили в Центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал имена западных "экспертов", которые продвигали нарративы о "неизбежности" победы РФ над Украиной.

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